Mediation tussen raadsleden CDA Lochem mislukt, nieuwe partijvoorzitter Robert Croll gaat wederom lijmpoging wagen

Medebeden­ker shoprooster.nl blij verrast: dik 500 winkelaf­spra­ken per dag via Achterhoek­se tool

7 maart De telefoon van Borculoër Maurice van Dijk ‘ontplofte zowat’ afgelopen week. Zo druk had hij het met belletjes van winkeliers die gebruik wilden maken van de mede door hem bedachte onlinetool shoprooster.nl. Winkeliers zijn sinds woensdag weer volgens een strikt coronaprotocol aan de slag en kunnen via de tool met hun klanten een winkelafspraak maken. Er werden via shoprooster.nl in een week tijd ruim 3600 winkelafspraken gemaakt.