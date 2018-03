Meer dan de helft van Lochemse kiezers heeft gestemd

Tientallen ideeën voor fraaier centrum van Lochem

5:00 Een openbaar toilet in het centrum, looppaden op de Markt en terugkeer van de grachten. Lochemers denken massaal mee over de plannen voor het centrum van hun stad. Het resultaat na de eerste inloopmiddag in de Gudulakerk was overweldigend voor de gemeente, dat de opmerkingen meeneemt bij de verdere uitwerking van plannen.