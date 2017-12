Meer onderzoek nodig naar accommodatieplan Gorssel

Er is meer onderzoek nodig om te bezien of het clusteren van diverse accommodaties in Gorssel levensvatbaar is. Dat onderzoek moet de eerste maanden van volgend jaar worden uitgevoerd zodat de nieuwe gemeenteraad van Lochem volgend jaar een besluit kan nemen over dit onderwerp.

De initiatiefnemers van het accommodatieplan zijn vrij positief over de kansen van een dergelijk multifunctionele accommodatie, maar de gemeente Lochem is nog wat terughoudender.

Het bureau Twijnstra Gudde heeft in opdracht van de gemeente Lochem een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zo’n multifunctionele accommodatie. De tennisvereniging, de voetbalvereniging, het zwembad, ’t Trefpunt en de Vullerschool moeten volgens dat plan op een nieuwe locatie in of zeer dicht bij het centrum worden ondergebracht. Veel bestaande gebouwen en accommodaties zijn sterk verouderd of te groot.

Financiële gevolgen

Maar een vervolgonderzoek moet vooral meer helderheid brengen over de financiële gevolgen van zo’n grootschalig project. Hoewel wethouder Ingrid de Pagter heel positief over het initiatief is, temperde ze dinsdagmiddag bij de presentatie van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek nog wel het optimisme van enkele leden van de werkgroep. Die werkgroepleden, Bob Kempink en Job Dietrich zijn nu optimistischer dan vóór de haalbaarheidstudie. ,,Volgens ons zou het moeten kunnen’’, aldus Kempink. ,,Al geloven we ook niet meer dat het in 2022, zoals we aanvankelijk dachten, allemaal gerealiseerd is. Het zal mogelijk iets langer duren.’’

Budget