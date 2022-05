Meerdere branden op Gorsselse heide: brandweer rukt met vijf blusvoertuigen uit

Licht van Gudula in Lochem staat stil bij Oekraïne

In de Gudulakerk in Lochem aan de Markt 1 wordt komende zaterdag weer een editie gehouden worden van Licht van Gudula; een meditatie met muziek en stilte, in het teken van compassie en vrede in de wereld en Oekraïne in het bijzonder.

24 maart