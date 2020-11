Mega-project van topondernemer Van der Most uit Gorssel krijgt vorm: ‘Heb nog voor 6 à 7 miljoen aan attracties liggen’

Van der Most neemt onderne­mers de maat: ‘De echte liefheb­bers sterven uit’

19 januari ,,Pensioen? Dat nooit!’’ Was getekend Hennie van der Most (69). De bekende Gorsselse zakenman is drukker dan ooit met een Rotterdams pretpark en doet bedrijven over aan zijn personeel. ,,Om te voorkomen dat ze worden opgekocht, als ik de ogen sluit.’’ Hij neemt in dit stuk ondernemend Nederland de maat. ,,Echte ondernemers sterven uit, helaas.’’