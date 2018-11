Melkresten oorzaak massale vissterfte in Berkel

Deze krant nam vrijdagavond enkele watermonsters, die in het weekend werden onderzocht in Koch Eurolab in Deventer. Daaruit bleek dat het zuurstofgehalte in de rivier zo laag was dat veel vissen geen schijn van kans hadden. Carl Koch van het lab stelde in de drie watermonsters 240, 175 en 125 millivolt (mV) aan elektronen vast. Die vormen een indicatie voor de hoeveelheid zuurstof in het water. Voor vissen is 300 tot 400 mV volgens Koch optimaal. Beneden de 200 wordt de situatie zorgwekkend, aan de verkeerde kant van de 155 mV zelfs fataal.