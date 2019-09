Met deze knop bepaal je het internetgebruik in huis: ‘Bij stand 3 is de social media eraf’

Burgemees­ter Van ’t Erve wil nóg een termijn ‘knokken voor zijn inwoners’

13 september Sebastiaan van ’t Erve gaat na de aanbeveling door de raad voor een tweede termijn als burgemeester van Lochem. In die rol wilt hij vooral dienend zijn. ,,Volgens mij gaat het dan niet om hoeveel geld je hebt verdiend, of hoe groot het prestige in Lochemproject is dat je hebt neergezet. Maar om de vraag of je er bent geweest toen het belangrijk was, voor andere mensen.’’