Met een buitenconcert eert harmonieorkest Juliana de Almense kerkklokken

Het hoogtepunt van het concert is de première van het muziekstuk Hout, Koper, Brons en Staal, dat in opdracht van de muziekvereniging is geschreven door de in Goor wonende componist Carl Wittrock. Het concert vindt plaats aan de voet van de kerktoren, omdat de klokken zelf een belangrijke rol in de compositie spelen. De twee bronzen kerkklokken zijn in 1645 gegoten door klokkengieter Franciscus Hemony. Ze luiden onder meer om de hele en halve uren aan te duiden, bij een huwelijk, overlijden en het Almens school- en volksfeest.