'Middelgroot’ zonnepark Lochem laat nog even op zich wachten

Friesland­Cam­pi­na: nu nog niet praten over schade leiding­breuk

12 november Zuivelgigant FrieslandCampina wil nu nog niet praten over de financiële schade die het bedrijf geleden heeft als gevolg van de breuk in de persleiding bij Lochem. ,,Dit heeft geld gekost, maar het is nu nog te vroeg om in te schatten hoeveel. En daar willen we nu ook nog niet over praten’’, zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest. ,,De boel moet eerst gerepareerd worden.’’