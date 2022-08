Monteur zwaargewond na val door het dak van schuur in Joppe

Een traumahelikopter was opgeroepen en landde rond 17.00 uur in een weiland achter de woning. De trauma-arts heeft het ambulancepersoneel geassisteerd. Op het dak, dat bestaat uit golfplaten, is het gat goed te zien. Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.