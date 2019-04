Mooi weer bedreigt paasvuren in de regio: in Achterhoek al vreugdevuren verboden

De gemeente Berkelland heeft maandagmiddag besloten dat de paasvuren worden afgelast in haar gemeente. Ook de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek gelast de vuren af. Door de droogte staan evengoed andere paasvuren in de regio onder druk.

Een woordvoerder van de Berkelland vertelt op advies van de brandweer de vuren niet te laten ontsteken. Wencke Hoijtink, woordvoerder van Berkelland. ,,In Berkelland is naar een fase opgeschaald, door de droogte, dat de brandweer verbiedt de stoken. We willen geen risico nemen.’’

Berkkelland is een grote gemeente, met onder meer Borculo en Ruurlo in het gebied. ,,Het gaat daarom om veel paasvuren. Met alle kleine en grote vuren bij elkaar kom je aan 79 paasvuren.’’

In theorie zou de brandweer het stookverbod nog kunnen opheffen rond Pasen. Hoijtink: ,,Maar dat is niet de verwachting. Het wordt droger en warmer. Dus het stookverbod zou blijven en de paasvuren worden afgelast, is sterk de verwachting. Het risico wordt niet lager.’’

Het mooie en droge weer dat wordt voorspeld is een bedreiging voor de traditionele paasvuren komend weekeinde. In het noorden en oosten van het land gaan tientallen van dergelijke ‘paasboakes’ in vlammen op, maar door de droogte kunnen vonken makkelijk zorgen voor een natuurbrand.

Voor Gelderland geldt sinds maandag een verhoogd risico op natuurbranden. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die onder meer over de Veluwe en de Achterhoek gaat, waarschuwt dat er dan in principe een stookverbod geldt. Dan zou er ook geen paasvuur aangestoken kunnen worden.

Enkele plaatsen in de Achterhoek en Twente zijn gestopt met het paasvuur na de vonkenregen met de jaarwisseling in Scheveningen. Maar volgens andere paasvuurbouwers kan zoiets met een paasboake niet gebeuren, omdat die niet is gebouwd van pallets maar van veel vochtiger snoeihout.