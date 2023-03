Moskee in Lochem wéér in actie voor slachtoffers aardbeving: ‘Ze hebben nog steeds hulp nodig’

Potjes genoeg om mensen met weinig geld aan het sporten te krijgen: ‘Gebruik ze, want er zit veel in’

Honderden kinderen en volwassenen maken gebruik van regelingen die contributie voor sportclubs vergoeden. Dat zijn er honderden per gemeente, al lag dat in coronatijd lager doordat veel verenigingen stillagen. Nu zien gemeentes de aanvragen weer oplopen. ,,In zekere zin is dat mooi, want er zit veel geld in die potjes.’’