Motorrijder (53) uit Ruurlo komt om het leven bij ongeval in Laren

125.000 euro voor nieuw speello­kaal van Barchscho­le in Barchem: ‘Kinderen moeten kunnen bewegen’

9 februari Lochem wil 125.000 euro besteden aan een nieuw speellokaal voor de Barchemse basisschool Barchschole. Het deel van het oude gebouw waarin het huidige speellokaal zit, is niet meer in goede bouwkundige staat. Directeur Nicole Pot hoopt dat de gemeenteraad snel de knoop doorhakt. ,,Dit dossier speelt al jaren en het is belangrijk dat we weten waar we aan toe zijn.’’