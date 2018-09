Motorrijder zwaargewond bij botsing in Barchem

In Lochem vind je de 'beste koffie' van Gelderland

25 september Voor een goed bakkie leut moet je volgens Misset Horeca niet in Flevoland zijn. Op de nieuwe lijst van de honderd beste koffiezaken van Nederland van het horecavakblad prijkt geen enkele uit die provincie. Gelderland en Overijssel staan wel in de top tien met Semmelink (in Lochem, plek 8) en Bar & Brood (in Zwolle, plek 10).