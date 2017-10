Museum MORE krijgt er twee schilderijen bij

Hoewel een van de aankopen een Willink is, betekent dit niet dat het schilderij direct naar Museum MORE in Ruurlo gaat, om daar bij de andere tientallen Willink-schilderijen te hangen, zegt woordvoerder Ellen van Slagmaat.

Gorssel

In ieder geval de eerste maanden zijn beide kunstwerken te zien bij Museum MORE in Gorssel. ,,We hebben daar een soort van muur waar we onze aanwinsten laten zien en daar komen beide schilderijen zeker voorlopig te hangen'', zegt Van Slagmaat. ,,Of het Willink-schilderij later naar Ruurlo gaat, is nu nog niet te zeggen.''