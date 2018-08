N332 bij Laren afgesloten vanwege brandende berm

Oproep van CDA-raads­lid Coby Wiltink: 'Zeg toch wat vaker goedendag'

5 augustus Een kleine moeite die niets kost: groet elkaar, is het parool van de Almense Coby Wiltink. Die oproep deed het CDA-raadslid anderhalf jaar geleden al. Schalt sindsdien wat vaker een goedendag of andere groet over de Almense dreven?