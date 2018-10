N332 tussen Holten en Lochem uren dicht door ongeval in Laren

Auto in Barchem over de kop door 'oversteken­de ree'

28 september Op nagenoeg dezelfde plek op de Lochemseweg bij Barchem waar donderdagmiddag een motorrijder gewond raakt, is in de avonduren een auto op de kop in de berm belandt. Naar eigen zeggen moest de bestuurder uitwijken voor een overstekende ree.