N346 bij Lochem dicht na kop-staartbotsing: gewonde

Video In Syrië beschoten Bud Wichers wil terug naar Gorssel: ‘Héél erg blij dat ik nog leef’

31 oktober Oorlogsverslaggever Bud Wichers (41) hoopt deze week nog terug te keren naar Gorssel. Wichers verliet Noord-Syrië waar hij zaterdag aan de dood ontsnapte en probeerde woensdag via Irak terug te keren naar Nederland. ,,Het overzicht is weg in Noord-Syrië, het is té gevaarlijk geworden’’, meldt hij via Skype.