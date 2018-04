N348 Eefde-Gorssel: provincie neemt breekijzer ter hand

De provincie werkt al jaren aan plannen om twee kruispunten op de provinciale weg (N348) in Gorssel en Eefde anders in te richten. Dat betreft de kruispunten Zutphenseweg-Jodendijk-Scheuterdijk in Eefde en Zutphenseweg-Quatre Brasweg-Flierderweg in Quatre Bras.

Vertraging

Om dat mogelijk te maken moet de provincie zowel in Eefde als Quatre Bras grond aankopen van aanwonenden. Het is tot nu toe niet gelukt om met alle grondeigenaren overeenstemming te bereiken, meldt de provincie. Het is onduidelijk om hoeveel eigenaren het precies gaat. De provincie heeft het over enkele eigenaren. In totaal gaat het om dertien stukjes grond. Om te voorkomen dat uitvoer vertraging oploopt zet de provincie een zogeheten onteigeningsprocedure in gang. Insteek van de provincie is en blijft om de benodigde grond in goed overleg met eigenaren te verwerven, staat in een brief. Als dat echter niet lukt, volgt onteigening. De eerste stap daarvoor is nu gezet door aan te wijzen welke gronden daarvoor in aanmerking komen.