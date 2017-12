N825: Van snelste naar slimste weg tussen Geesteren en Lochem

Kinderen bezorgen op stakingsdag bejaarden Harfsen gezellige middag

12 december Ondanks de staking van de leerkrachten was het voor de kinderen van groep vier en vijf van de St. Bernardusschool in Joppe dinsdag geen vrije dag. Maar daar maalde niemand om, want het uitje naar Harfsen om daar kerstliedjes te zingen bij de bejaardenmiddag van de Zonnebloem, wilde niemand missen.