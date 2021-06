Na 50 jaar naaimachines repareren blijft sleutelen een passie van Lochemer Martin Borgonjen: ‘toch gaan we de winkel sluiten’

Ook al sluit de winkel over een week, nog steeds staan naaimachines in de zaak op een rij te wachten op reparatie. ,,Sinds we in februari in de Berkelbode aankondigden dat we in juni gaan stoppen is het hier één groot gekkenhuis’’, vertelt Magda Borgonjen. ,,Opeens kwam iedereen ‘nog even snel’ hun naaimachine brengen voordat het niet meer kon.’’