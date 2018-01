Na de Nederlandse titel wil Siem (15) uit Lochem naar de Paralympics

De vijftienjarige Siem van den Berg uit Lochem kroonde zich afgelopen weekend bij het NK Taekwondo in Den Haag tot Nederlands Kampioen. Hij won het eerst officiële para taekwondogevecht ooit in Nederland en schreef geschiedenis. Nu droomt hij hardop van de Paralympische Spelen.

Zodra Siem zijn bril aan de kant legt en zijn helm en harnas pakt, begint hij te glunderen. Hij geniet zichtbaar van alle variaties die de sport biedt en met zijn lange benen trapt hij hard van zich af tijdens de trainingen in gymzaal de Zuiderenk. Siem werd geboren met een handicap aan zijn rechterarm, waardoor hij een onderarm mist. Taekwondo bleek vijf jaar geleden een perfecte sport voor hem te zijn.

,,Basketbal leek me altijd wel leuk, maar ik heb tijdens mijn basisschooltijd nooit een sport beoefend. Totdat ik in groep zeven taekwondo ontdekte. Je benen zijn erg belangrijk in deze sport en bij para taekwondo tellen stoten niet mee. Ook mogen we niet op het hoofd schoppen, omdat wij ons niet goed kunnen verdedigen."

Vijf jaar na zijn eerste taekwondoles kwam Siem eigenlijk per toeval op het NK terecht. ,,Ik had me ingeschreven voor het Rotterdam Open in september, maar op het laatste moment werd ik geweigerd voor dat toernooi. Er was geen bondarts aanwezig, waardoor ze geen risico wilden nemen met mijn veiligheid. Dat was erg jammer, maar daarna is het balletje wel gaan rollen voor het NK.''

Uniek

Er zijn maar weinig taekwondoka's in Nederland met een handicap en daarom was de wedstrijd op het NK een uniek moment in de geschiedenis van de sport. Taekwondoleraar John Zanoni, van vereniging Oude Luttikhuis, bracht de sport zes jaar geleden naar Lochem en hij vond het een eer om Siem te coachen op het NK. ,,Siem had een goede tegenstander, maar hij bleef erg rustig. Zijn opponent droeg de zwarte band, drie niveaus hoger dan de blauw-rode band van Siem, maar Siem benutte zijn lengte goed en draaide een vroege achterstand al snel om.''