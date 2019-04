Na jaren praten moet het nu echt veiliger worden in hartje Laren

Een chicane in de Rengersweg, een paar zebrapaden op de Dorpsstraat, vijf plateaus bij de zijwegen en een duidelijker vermelding ( geschilderd op straat) van de maximumsnelheid. En last but not least: de doorgaande weg door het centrum van Laren blijft een voorrangsweg.

Te hard

Het zijn de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verkeerssituatie in het centrum van Laren veiliger wordt. Er moet ook hoognodig iets gebeuren in Laren-centrum want uit onderzoek blijkt steeds weer dat er veel te hard wordt gereden, ondanks dat een deel van het centrum een 30km-zone is. Mede daardoor ervaren wandelaars het oversteken als een levensbedreigende activiteit en voelen ook fietsers zich er allerminst veilig.

Gedeelde ruimte

Jaren wordt er al gesproken over het nemen van maatregelen in het hart van Laren. De werkgroep verkeer en vervoer van belangenorganisatie Wakker Laorne presenteerde in november 2015 nog een zeer rigoureuze denkrichting: het benoemen van de Dorpsstraat tot zogenaamd shared space (gedeelde ruimte). Het doorvoeren van zo'n maatregel zou betekenen dat alle verkeersdeelnemers in de kern van Laren gelijkwaardig zouden zijn oftewel dat in het gebied geen regels zouden bestaan.

Te ingrijpend

Volgens sommige verkeerskundigen leidt een shared space-ruimte ertoe dat verkeersdeelnemers niet goed weten waar ze aan toe zijn. Daardoor doen ze rustig aan, ontstaat oogcontact tussen de verkeersdeelnemers en zal men dus snelheid minderen. Maar dit concept kreeg destijds in Laren de handen niet op elkaar. Veel Larenaren dachten dat het invoeren ervan ook een veel te ingrijpende en kostbare aangelegenheid zou worden. Bovendien waren sommige ondernemers destijds bang dat vergaande maatregelen ertoe zouden kunnen leiden dat het verkeer uit het dorp geweerd zou gaan worden met alle mogelijke economische gevolgen vandien.

Voorrangspositie

De maatregelen die nu uiteindelijk uit de koker zijn gekomen zijn, zijn veel minder avontuurlijk dan het shared space-concept. De voorrangssituatie blijft ook zoals hij nu is: verkeer op de doorgaande weg door het centrum van het dorp behoudt zijn voorrangspositie. Afgelopen dinsdagavond werden de plannen toegelicht op de jaarvergadering van Wakker Laorne. De voorrangsregeling opheffen op de doorgaande weg door Laren is lastig, zo zei de verkeerskundige van de gemeente Lochem Roelof-Jan Pierik, omdat er op die weg een grote hoeveelheid verkeer rijdt. Als dat verkeer steeds moet wachten voor verkeer van rechts zou dat in het centrum vermoedelijk tot grote opstoppingen leiden, zo is de verwachting.

Politie

Maar de maatregelen die nu gepland zijn, moeten er volgens de gemeente ook toe leiden dat de snelheid behoorlijk gematigd wordt en dat voetgangers weer ‘met goed fatsoen de weg over kunnen steken’. De politie heeft ook aangegeven, aldus Pierik, te kunnen leven met de voorgestelde maatregelen, ook al had zij liever gezien dat er sprake zou zijn van gelijkwaardige kruisingen, dat de voorrangspositie van de hoofdstraat- dus zou worden opgeheven.

Overleg

Met allerlei betrokkenen is de afgelopen tijd overleg geweest over de voorgestelde maatregelen: met omwonenden, scholen, ondernemers, landbouwers. In grote lijnen kunnen zij zich vinden in de voorzieningen die worden getroffen, zei verkeerskundige Pierik. Tijdens de vergadering bleek dat de plaatselijke vertegenwoordiger van boerenorganisatie LTO nog wel zijn bedenkingen had bij de aan te leggen chicane in de Rengersweg. Hij sprak de vrees uit dat de verkeersremmer misschien een moeilik te nemen opject zou kunnen worden voor grote landbouwvoertuigen. Ook iemand anders was bang dat personenauto’s misschien flink in de remmen zouden moeten om de chicane zonder brokken te passeren. Maar het is – zo zei de gemeente-ambtenaar- nou juist ook de bedoeling dat de automobilisten hun snelheid fors minderen als ze een chicane tegen komen.

Centenkwestie

Een van de aanwezigen vond dat maatregelen nog niet ver genoeg gaan. In plaats van zebra’s had hij liever stoplichten gezien in het centrum van Laren. ,,Maar dat zal wel weer een centenkwestie geweest zijn’’, opperde de man zelf al. Het idee achter de maatregelen is niet zozeer om het verkeersaanbod fors te laten teruglopen. Er is wel degelijk sluipverkeer dat de provinciale weg N332 en de A1 richting Deventer mijdt en via Laren-Harfsen en Epse richting Deventer rijdt. Vanuit de zaal klonk ook direct de opmerking dat Laren geen ‘dood dorp’moet worden zoals Wesepe. ,,Daar is een rondweg gekomen, het verkeer komt niet meer in het dorp en Wesepe is nu een dood dorp’’, waarschuwde een Larenaar.

KADER

Ooldselaan racebaan