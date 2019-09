Nationaal programma van start, ministerie helpt een handje met berging vliegtuigwrakken in Eefde en Dalfsen

Met de berging van een gecrashte bommenwerper in het Limburgse Echt-Susteren gaat vandaag het nationaal programma Berging Vliegtuigwrakken. Ook de berging van wrakken in Eefde en Dalfsen maken onderdeel uit van deze landelijke aanpak.

De neergestorte Engelse bommenjager in Eefde wordt naar alle waarschijnlijkheid in november geborgen, het gecrashte Duitse jachtvliegtuig in Dalfsen begin volgend jaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt de komende jaren gemeenten bij de bergingen van vliegtuigwrakken.

Minister Ollongren is vandaag bij de start van de berging in Echt-Susteren. ,,Met het nationaal programma berging vliegtuigwrakken wil ik in de eerste plaats recht doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden. Ik vind het dan ook bijzonder dat vanmiddag nabestaanden van de bemanningsleden aanwezig zijn. Dat de bergingen nu van start gaan, is bovendien een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar vrijheid in 2020’’, aldus Ollongren.

Kansrijk

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel hiervan liggen nog resten in de Nederlandse bodem. Uit recent onderzoek blijkt dat op dertig tot vijftig plaatsen in Nederland zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig zijn. Het nationaal programma berging vliegtuigwrakken ondersteunt de gemeenten waar deze zogenaamde ‘kansrijke bergingen’ zich bevinden, met geld en advies.

Piloot

En zo komt het dat ruim 75 jaar na het neerstorten van een Duitse Messerschmitt op Dalfser grondgebied het dan echt gaat gebeuren: de restanten ervan worden opgegraven. Het Duitse jachtvliegtuig stortte op 30 januari 1944 in het buurtschap Millingen neer. De piloot liet daarbij het leven. Hij werd nooit teruggevonden maar kreeg wel deze gedenksteen:

Volledig scherm © Alex Mulder

Vermoedelijk zitten de stoffelijke resten met het vliegtuigwrak in de grond. In 1993 zijn pogingen gedaan het vliegtuigwrak op te graven, maar de plannen strandden. De berging van de Messerschmitt in Dalfsen gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgend jaar.

Vermist

Nog dit jaar wordt het vliegtuigwrak in Eefde geborgen. In het wrak van een Engelse jachtbommenwerper bevinden zich zeer waarschijnlijk nog de stoffelijke resten van de piloot. Het wrak ligt in een landbouwperceel.

De piloot van het wrak in Eefde, Flight Sergeant W.R.S. Hurrell, is tot op de dag van vandaag vermist. De piloot stortte met zijn vliegtuig neer op 26 september 1944 aan de Scheuterdijk. De aanval van een Duits jachtvliegtuig werd het vliegtuig van de piloot fataal.