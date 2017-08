Niels (23) kan niet lezen of schrijven maar wel goed fietsen

videoOp de crossbaan is Niels helemaal Niels. Ondanks zijn verstandelijke beperking. Zijn club heeft hem geno-mineerd voor de Gouden Venus van Milo om hem in het zonnetje te zetten. ,,Ik ken hier heel veel mensen en iedereen kent mij.''

Het is opmerkelijk. In zijn hele loopbaan als fietscrosser reed Niels Hebing nooit tegen iemand met een beperking. En dat terwijl fietscrossen volgens Niels juist een geweldige sport is, ook als je een beperking hebt. ,,Iedereen is op en rond de baan gelijk'', zegt het 23-jarige lid van BMX-Apeldoorn. ,,Ik ken hier heel veel mensen en iedereen kent mij.''

Buurjongens

Niels liep tijdens zijn geboorte een verstandelijke beperking op. Hij kan bijvoorbeeld niet schrijven of lezen. Maar daar laat Niels zich allerminst door beperken. Weinigen voelen zich zo thuis op de fietscrossbaan als Niels. ,,Door buurjongens ben ik tien jaar geleden met crossen begonnen'', legt hij uit met een grote glimlach op het gezicht. Want zijn eerste interview als sporter mag dan spannend zijn, praten over fietscross doet Niels bijna net zo graag als op de fiets zitten. ,,We bouwden een baantje in ons dorp. Zij reden toen al hier dus toen ben ik ook een keer meegegaan.''



De inwoner van Epse was meteen verloren. De sport stal zijn hart. ,,Het is ook de sfeer er omheen'', zegt Niels. ,,Je bent altijd welkom. Het is mooi om samen dingen te doen voor de club. Samen met mijn vader doe ik hier allerlei klussen. Lekker buiten, dat is mooi.'' Zijn inzet wordt gewaardeerd. Waar dat eerst bleef bij complimenten is Niels door het bestuur genomineerd voor de Gouden Venus van Milo. Het is een prijs van het DELA goededoelenfonds, om mensen met een beperking in het zonnetje zetten. Met het thema Onbeperkt! is de prijs bedoeld voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de samenleving.

Volledig scherm ,,Ik kan de hele baan rond zonder trappen", glundert Niels. Hij kan een inspiratiebron voor andere mensen met een beperking zijn. © Rob Voss

Twinkeling

Dat Niels is genomineerd voor die prijs, daar is hij best trots op. Alleen dat zal niemand hem horen zeggen. De twinkeling in zijn ogen vertelt echter het hele verhaal. ,,Het maakt me niet uit, al is het wel leuk natuurlijk. Ik vind het vooral belangrijk dat ik hier lekker kan rijden en helpen.''

Quote Het crossen is erg goed voor Niels' Jos Begin, vader van Niels Bij sport zijn er winnaars en verliezers. Voor Niels zit de wereld zo niet in elkaar. Bij welke wedstrijd waar hij ook aan de start staat: hij doet keihard zijn best maar zal als laatste finishen. Dat komt omdat er geen speciale klasse is voor mensen met een beperking. Niels rijdt mee met de cruisers. Staat onder meer met 40-plussers aan de start die in hun jonge jaren met de nationale top meereden. Acht regionale wedstrijden op en rond de Veluwe. En eens per jaar gaat Niels internationaal. Iedere keer weer het hoogtepunt van het seizoen, de voorronde van het EK in het Belgische Zundert.

,,Het crossen is erg goed voor Niels'', zegt vader Jos Hebing, die iedere wedstrijd en training met Niels meegaat. ,,Kijk naar zijn lichamelijke ontwikkeling. Als 10-jarige reed hij nog op een fiets met drie wielen en nu voelt hij zich helemaal vrij op de baan. En mentaal geeft het hem helemaal een oppepper. In die zin kan Niels een echte inspiratiebron voor andere kinderen met een beperking zijn. Je wordt hier niet in een hokje geduwd. Niels is Niels zoals iedereen hier zichzelf mag zijn.''

Heuvels

Mooi al dat gepraat, maar het is tijd om te crossen. ,,Wil je ook een keer?'', vraagt Niels uitdagend. ,,Ik kan de hele baan rond zonder te trappen!'' De lach staat weer breeduit op zijn gezicht. ,,Je durft niet hè. Dat snap ik ook wel deze baan heeft zoveel heuvels.'' De helm gaat op. Weg is Niels. Op naar de startheuvel.