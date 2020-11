Nieuw afvalplan in Lochem: containers op andere momenten geleegd en BEST-tas gaat weg

Dat is afgelopen week besloten door de gemeenteraad. De beslissing ging niet over een nacht ijs. Lang was onduidelijk of je als inwoners wekelijks de vuilniszakken zelf naar een afvalplaats moest brengen of dat Circulus Berkel de container blijft legen. Dat laatste blijft het geval. Waar de gemeente Lochem het plan had om eens per acht weken de container te legen, is het plan gewijzigd naar eens keer per vier weken.