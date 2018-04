'Nieuw college in Lochem medio mei aan de slag'

Hij praatte de gemeenteraad bij over de stand van zaken rond de coalitievorming. Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks zijn met elkaar in gesprek om een coalitie te smeden een nieuw college van burgemeester en wethouders te vormen. Een akkoord is in de maak, bleek uit de toelichting van Wilschut.

Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks zijn na de verkiezingen de drie grootste partijen in Lochem. Gedrieën hebben zij 14 van de 23 zetels in de gemeenteraad. Gemeentebelangen, de grootste partij, was de afgelopen vier jaar reeds vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders. VVD en GroenLinks zaten de afgelopen vier jaar in de oppositie. Bert Groot Wesseldijk was de afgelopen vier jaar al wethouder. Eric-Jan de Haan was in die periode raadslid. Henk van Zeijts was in het verleden al eens raadslid in Lochem. Na de verkiezingen, waar hij lijsttrekker was van GroenLinks, is hij weer raadslid.