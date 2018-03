De 32ste editie van de Lochemse Keidagen heeft enkele primeurs in petto. Het traditionele stadsfeest - dit jaar van 9 tot en met 13 mei - heeft vooral het kinderprogramma danig gepimpt. De kids kunnen op vrijdagmiddag 11 mei terecht in het interactieve Circus Caroly. Ook nieuw: de Crazy Magician, normale naam Niels Harder, die de zaterdagmiddag erna een mix brengt van 'gek goochelen', slapstick en muziek.

Gerjan Vorkink en Barber van Leeuwen van Stichting Keidagen Events zijn elk jaar weer op zoek naar iets nieuws. Van Leeuwen: ,,Vooral de kidsmiddag willen we fris houden en promoten. We werken bij het kinderprogramma dit jaar voor het eerst met een eigen logo en stickers: KeiKids. In Circus Caroly kunnen de kinderen niet alleen toekijken, maar ook zelf jongleren of balanceren op een skippybal. Ook kunnen ze voor het eerst in wedstrijdvorm gaan bakken voor de CupCakeCup.''

Publiekstrekkers

Muziek vormt zoals altijd de hoofdmoot van de Keidagen, samen met Theater op KeieN. De muzikale publiekstrekkers van de komende editie zijn zangeres Maan (bekend van The Voice of Holland; afsluiter op de vrijdagavond) en hiphopper Kraantje Pappie (geprogrammeerd voor de zaterdagavond).

Bijzonder is een speciaal optreden van coverband The Heinoos. Onder de noemer 'Høken met De Heinoos' brengen zij een complete show vol Normaal-nummers. Vorkink: ,,The Heinoos zat in september vorig jaar een keer zonder chauffeur. Ik heb ze toen uit de brand geholpen voor een optreden in Radewijk. Daar speelde de band een setje Normaal-songs. Ik dacht: dat is misschien wat voor de Keidagen. Nu hebben ze een avondvullend programma met Normaal-materiaal. Natuurlijk ideaal voor een Achterhoeks stadsfeestje.''

Talent