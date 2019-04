Nieuw pand voor drie scholen in Laren

Drie basisscholen worden vanaf augustus 2021 ondergebracht in een splinternieuw pand aan de Verwoldseweg in Laren. De Braninkschool en de Prins Willem Alexanderschool zijn nu al gevestigd op die locatie, straks komt ook Bartiméus, een school voor blinde en slechtziende leerlingen, naar Laren. Deze school zetelt nu nog in een pand aan de Graanweg in Lochem. De nieuwbouw kost ongeveer 4,5 miljoen euro.

Het huidige pand aan de Verwoldseweg is sterk verouderd. Er is tijdens de oriëntatiefase ook nog gekeken naar andere mogelijke locaties in Laren.

Dichter bij centrum

Een mogelijke nieuw schoolgebouw bij de sportvelden of het zwembad is ook nog in beeld geweest, aldus Han Colvoort. Deze ex-directeur van De Braninkschool is nog als adviseur bij het nieuwbouwplan betrokken. ,,Vooral vanuit Wakker Laorne (de belangenbehartiger namens Laren richting gemeente/red) gingen er eerst stemmen op voor een vestiging bij een van die accommodaties, maar uiteindelijk gaven de schoolbesturen er de voorkeur aan m toch dichterbij het centrum te zitten. En dat gebeurt door op de huidige locatie te blijven’’, aldus Colvoort.

Ontwerp

Opzet is dat er nog voor de zomervakantie een architect gekozen wordt die een ontwerp maakt van het te bouwen schoolgebouw. De leerlingen van De Braninkschool en de Prins Willem Alexanderschool kunnen gewoon tijdens de nieuwbouw in hun huidige schoolgebouw blijven. De nieuwbouw vindt plaats pal naast het bestaande schoolpand.

Schoolplein

Als de nieuwe school klaar is en in gebruik is genomen, zal het oude pand worden gesloopt. Bedoeling is dat op die plek dan een nieuw schoolplein gerealiseerd gaat worden, zegt Remko Bresser. Hij begeleidt namens de RO Groep (een adviesbureau voor maatschappelijk vastgoed) de verwezenlijking van het nieuwe schoolgebouw in Laren.

Gezamenlijk

Filosofie achter de bouw van één gebouw is dat de scholen sommige ruimtes gezamenlijk gaan gebruiken zoals de aula, de bibliotheek en de handvaardigheidlokaal. Dit scheelt uiteraard ook in de kosten, maar bijkomstigheid is ook dat kinderen van de diverse scholen met elkaar in contact komen. Dat laatste is zeker één van de belangrijkste redenen van de verhuizing van de Bartiméus-school. ,,Onze leerlingen stromen vaak door naar het middelbaar onderwijs en dan komen ze dus ook in het regulier onderwijs terecht. We denken dat het goed is dat ze vroegtijdig zich daarop kunnen voorbereiden’’, zegt locatieleider Dirkje Posthuma van de Bartiméus-school.

Info-bijeenkomst

De Braninkschool is verreweg de grootste school van de drie: rond de 245 leerlingen krijgen hier Dalton-onderwijs. De PWA-school, met een christelijke signatuur, telt rond de 70 leerlingen en de nu nog Lochemse Bartiméus-school heeft rond de 20 leerlingen. Leerlingen van deze school komen uit een grote regio. Er staat voor omwonenden en andere geïnteresseerden op maandag 20 mei een bijeenkomst gepland in Laren. Daar wordt informatie verstrekt over de bouwplannen.

