Nieuwbouw voor basisscholen in Laren

Het was al langer bekend dat de scholen Prins Willem Alexander en Branink in Laren verkenden of zij samen met Bartiméus basisonderwijs en speciaal onderwijs in een nieuw of gerenoveerd schoolgebouw in Laren bij elkaar konden komen. Nu is dus de keus gevallen op nieuwbouw. Streven is om de nieuwbouw in 2020 in gebruik te nemen. Het krediet van ruim 5 miljoen voor onderzoek, sloop, bouw en tijdelijke onderwijshuisvesting is opgenomen in de begroting.

Visuele beperking

Bartiméus, dat nu aan de Graanweg in Lochem is gehuisvest, biedt onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking. De school ziet voordelen in huisvesting in Laren omdat Laren goed bereikbaar is voor leerlingen uit haar regio. Bovendien vindt zij samenwerking met de twee andere basisscholen belangrijk voor haar eigen onderwijs.

Akkoord