Nieuwe brandweerkazerne Almen is voorlopig niet haalbaar

Er komt op korte termijn geen nieuwe brandweerkazerne in Almen. De gemeente Lochem heeft een paar mogelijke locaties voor een nieuwe kazerne onderzocht, maar gebleken is dat het in alle gevallen veel duurder zou worden dan het bedrag dat de gemeenteraad vorig jaar beschikbaar heeft gesteld.

Na lang touwtrekken besloot de raad vorig jaar om maximaal 1,1 miljoen euro uit te trekken voor een nieuwe kazerne voor de Almense brandweer. De huidige kazerne in het centrum van het dorp voldoet niet meer aan de arbeidsomstandighedenwet en bovendien is het gebouw te krap om plaats te bieden aan een nieuwe tankautospuit van de brandweer. Verbouw van de huidige locatie of nieuwbouw op die plek is niet mogelijk.

Belemmeringen

Het Lochemse college van burgemeester en wethouders laat in een memo aan de gemeenteraad weten dat er de afgelopen maanden drie locaties zijn onderzocht. Een daarvan is in elk geval niet geschikt, laat het college weten. Een in de ondergrond aanwezige kabel en een nabijgelegen boerderij vormen te veel belemmeringen. Twee andere locaties zijn veel te duur want aankoop, sloop en sanering kunnen niet binnen het budget van 1,1 miljoen uitgevoerd worden, meldt het college.

Bereikbaarheid

De gemeente Lochem heeft de veiligheidsregio Noord- Oost-Gelderland (VNOG) gevraagd nogmaals te kijken naar haar zogenaamde bereikbaarheidscontour. Mogelijk komt de nieuwe kazerne wat verder van Almen af te liggen. Als die contour kan worden opgerekt komen er mogelijk meerdere locaties in beeld, schrijft de gemeente, maar de VNOG heeft laten weten dat het oprekken amper mogelijk is.

Opschorten