Nieuwe bundel van Lochemse schrijver A.L. Snijders

De nieuwe bundel heet Het oog van de naald. In zijn nieuwste boek verschijnen de zeer korte verhalen van 2015 en 2016 in druk. Ook de stukken die de auteur schreef voor de Vlaamse krant De Standaard zijn in de bundel opgenomen. Snijders is Nederlands bekendste kortverhalenschrijver. Onlangs kwam er een Franse vertaling van zkv’s uit, een Duitstalige editie is in voorbereiding, in de USA verschijnt een bloemlezing uit Snijders’ werk en ook in Zuid-Amerika werkt men aan een Snijders-vertaling.