Nieuwe coalitie Lochem bijna rond, wethouder Bosch zegt na één jaar Lochem vaarwel

Oorlogs­jour­na­list uit Gorssel ziet Russen naderen: ‘Het echte gevecht is in de bossen’

Terwijl het luchtalarm in Kiev voortdurend gaat, probeert Bud Wichers (44) zijn werk te doen. De ervaren oorlogsjournalist uit Gorssel is naar Oekraïne afgereisd. Hij ziet een oorlog die voorlopig nog niet voorbij is. ,,Het verbaast mij dat er zoveel een-op-eengevechten zijn in de bossen.’’

23 maart