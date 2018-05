Nieuwe coalitie Lochem zet in op vergroten van verkeersveiligheid

Het nieuwe college van B en W van Lochem wil de verkeersveiligheid op doorgaande wegen en in de kernen vergroten. Veel onveilige situaties, zo vermeldt het akkoord, ontstaan door onveilig gedrag van weggebruikers. Dat gedrag wil de gemeente aanpakken. Bij het vergroten van de verkeersveiligheid wil de gemeente speciale aandacht voor fietsers. Een voorbeeld van het vergroten van het veiligheidsgevoel is de route station-binnenstad Lochem.

Dit is een van de onderwerpen die benoemd worden in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord van het nieuwe college van B en W van Lochem. De fracties van Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks onderschrijven dat akkoord. Zij leveren in het nieuwe college een wethouder. De beoogde wethouders zijn Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Henk van Zeijts (GroenLinks). GroenLinks en de VVD nemen de plaats in van D66 en het CDA.

Bijstand

Het motto van het akkoord tussen de drie fracties is Dichtbij, duurzaam, doen! Het nieuwe college wil bijvoorbeeld ook ´aan de slag met de groep mensen die aan de zijlijn staat´. Nu telt Lochem nog bijna 500 personen in de bijstand. ´Samen met ondernemers, maatschappelijke partners en de mensen die graag willen werken gaan we op zoek naar mogelijkheden’, staat in het akkoord. Het nieuwe gemeentebestuur wil mensen in de bijstand stimuleren bij de stap naar regulier werken door het makkelijker te maken om iets bij te verdienen. Mogelijk gaat Lochem proberen hierbij aansluiting te vinden bij een landelijk proef.

Klimaatdoelstelling

Hoewel het woord duurzaam wel genoemd wordt als motto van het coalitie-akkoord, in het akkoord zelf worden er slechts een paar woorden aan vuil gemaakt. Lochem handhaaft de klimaatdoelstellingen maar gebleken is dat ze zonder extra inspanningen deze niet haalt. In het akkoord staat niets over bijvoorbeeld het opwekken van windenergie. Op zich is dat niet zo verwonderlijk omdat de drie fracties daar zeer verschillend over denken. VVD en Gemeentebelangen zien daar in tegenstelling tot D66 niets in.

