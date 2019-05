Nieuwe eigenaren voor kinderboerderij Strubbert in Laren

Speel- en kinderboerderij Strubbert in Laren is verkocht. Het echtpaar Ada en Hans Niels doet de accommodatie over aan twee echtparen uit Enschede die formeel op 2 september de nieuwe eigenaren worden van de speelvoorziening in Laren.

Wouter Hoving en zijn vrouw Hilde Pastoors, en Maaike Pastoors (de zus van Hilde) met haar man Pablo Castro gaan Strubbert vanaf september runnen. De vrouwen zijn nu nog werkzaam in de zorg. Pablo - afkomstig uit Argentinië - is paardentrainer en Wouter heeft een horeca-achtergrond. Hij werkte ook jarenlang in het buitenland.

Zoekgebied uitbreiden

In eerste instantie zocht het viertal een boerderij in de omgeving Enschede-Haaksbergen een boerderij om eventueel te voorzien van een theetuin. Toen het in dat gebied niet lukte is het zoekgebied uitgebreid. ,,Toen Strubbert in beeld kwam, hadden we al snel door dat dat echt iets voor ons kon zijn’’, zegt Wouter Hoving.

Veranderen

Vanaf september tot 2020 zullen er nog geen grote veranderingen worden doorgevoerd, geeft Hoving aan. Het volgend jaar wil het viertal bijvoorbeeld de kinderboerderij voorzien van een andere naam. Ander belangrijk aspect is dat ze zorg willen aanbieden aan jongeren met een beperking. Die zouden straks een functie kunnen gaan vervullen in de dierenverzorging of in de horeca. Zeker het horecadeel zal ‘opgefleurd’ worden, aldus de Enschedeër.

Vrijwilligers