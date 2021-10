Nieuwe naam als volgende stap in voorbereiding op plan voor fusie Staring College Lochem en Assink lyceum Haaksbergen

VIDEO Omgebouwde SRV-wagen moet bewustwor­ding klimaatver­an­de­ring in Lochem versterken: ‘Zodra ze de escaperoom verlaten, begint het gesprek’

7 oktober Deze week duikt in Lochem omliggende dorpen steeds een oude SRV-wagen op. Een bijzonder type dat is omgebouwd naar museum en escaperoom. Een idee van het Gelders Genootschap om mensen laagdrempelig wat te leren over de wederopbouw van de Achterhoek na de Tweede Wereldoorlog. ,,Tegelijkertijd gaat het over de energietransitie. De wederopbouw heeft veel raakvlakken met de tijd waarin we nu leven.’’