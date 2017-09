Nieuwe nooddijk maakt indruk bij grote oefening hoog water Gorssel

Dat gebeurde als onderdeel van een grootscheepse hoogwateroefening, waaraan in Oost-Nederland tal van instanties meewerkten. Het was de eerste grote oefening na de hoog-water-crisis van 1995, toen delen van de Betuwe dreigden onder te stromen.

De van speciaal zeildoek gemaakte slurf vult zich met rivierwater dat bij hoog water hoog tegen de dijk staat. TubeBarrier maakt ze in hoogtes van 40, 70 en 120 centimeter. De dijk wordt met flappen en grondankers vastgezet op het talud van de dijk. Hoog water dat over die flappen stroomt, houdt de dijk op zijn plaats.

Sneller

De nooddijk kan veel sneller worden aangelegd dan een versterking van de dijk met zandzakken. Bovendien is er veel minder mankracht nodig en hoeft er na afloop geen zand als vervuilde grond worden afgevoerd, zoals bij zandzakken het geval is. Ook de levensduur verschilt: zakken voor zand verteren in de loop der tijd. De TubeBarrier kan minstens 25 jaar worden hergebruikt.

Heemraad Peter Schrijver van waterschap Rijn en IJssel ziet wel wat in de toepassing van de nooddijk. ,,Met innovatie kunnen we nog heel veel bereiken in het veilig maken van Nederland. Ik zie hier ook een oplossing in voor wateroverlast bij stortbuien’’.

Schrijver gaat binnenkort op bezoek bij de bedenker van de herbruikbare nooddijk, Robert Alt. Hij heeft een testlocatie op de Technische Universiteit van Delft. Woensdagmiddag kwam al een groep Engelse waterdeskundigen in Gorssel naar de proef kijken. In Nederland wordt de nooddijk op kades in Schiedam en Vlaardingen gebruikt. In de Verenigde Staten liggen enkele honderden meters op proef. In Engeland wordt de nooddijk al op enkele plekken ingezet.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een team van het Jeugdjournaal interviewt een leerlinge van de Hovenschool op De Worp bij Deventer. Zes militairen en aannemer Pannekoek sloten daar de coupure in de dijk met stalen platen. © Bert Felix

Ook andere plekken maakten deel uit van de grootscheepse oefening. Zo hielpen militairen bij het sluiten van de coupure in de dijk bij De Worp bij Deventer. Dat gebeurde onder toeziend oog van een groep leerlingen van de Hovenschool en de camera’s van het Jeugdjournaal. Leerlinge Elin van der Putten (11) kon zich de laatste keer met hoog water nog herinneren. ,,Toen ik klein was, heb ik hier achter de dijk nog lekker geschaatst’’.

Noodmaatregelen

Ter hoogte van Eefde werden nog twee andere noodmaatregelen geoefend. Met speciaal doek werd een beschadiging van de dijk tijdelijk gerepareerd, elders werden cirkels met zandzakken gemaakt om het wegspoelen van zand uit de dijk te voorkomen.