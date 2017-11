Nieuwe plek voor fietscrossers in Laren

Een fietscrossbaan in Laren. Er zijn vergevorderde plannen om zo'n baan aan te leggen. Als de financiering rond komt, is de aanleg voorzien in het voorjaar.

Fietscrossers moeten het nu zonder baan stellen. Eerder konden zij zich uitleven op een baan op het Gat van Laren, naast de Welkoop. Die is eerder dit jaar verdwenen omdat er op die plek appartementen zijn gebouwd. ,,Toen is een aantal ouders in actie gekomen om te zien of in Laren ergens iets van de grond kan komen. Zij hebben zich gemeld bij Stichting Speelplezier Laren'', zegt Berjan Jimmink van Stichting Speelplezier Laren. Ook belangenvereniging Wakker Laorne is er bij betrokken.

Daar is een concreet plan uit gerold. De nieuwe baan is voorzien op het voormalig trapveldje naast de skatebaan achter de Laarkamp. Het trapveldje is in verval geraakt. Het is een laag gelegen veld en nu zo drassig dat er eigenlijk niet gevoetbald kan worden. In overleg met verschillende partijen is een plan tot stand gekomen om een nieuwe invulling te geven aan het terrein. Er is onder meer gesproken met de gemeente Lochem (grondeigenaar), de buurt, loonwerkers en een specialist op het gebied van fietscrossbanen.

Pumptrack

Op het moment dat de financiering rond is kan de aanleg volgend voorjaar beginnen. De initiatiefnemers mikken op de aanleg van een zogeheten pumptrack. Dat is een baan met een harde toplaag die ook bij mindere weersomstandigheden goed te gebruiken is en minder onderhoud behoeft. De fietscrossbaan wordt een vrij toegankelijke baan die is bedoeld voor een brede leeftijdsgroep.