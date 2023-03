Nieuwe poging na eerder geblunder met herplant in Eefde: ‘Hopen dat deze nieuwe bomen wél aanslaan’

MET VIDEO Pasta in een eigen potje: Zutphense idealiste begint een bijzondere winkel

Je eigen potje, zakje of doosje meenemen, langs een rij ‘tapsilo’s’ – met bijvoorbeeld noten, kruiden, rijst of pasta – lopen, vullen en vervolgens afrekenen. Dat staat Myrthe Neuman voor ogen. De 54-jarige Zutphense begint over twee weken in de Lange Hofstraat de verpakkingsvrije winkel Een Pure Nootzaak. ,,De tijd is nu rijp voor zo’n winkel in Zutphen.’’