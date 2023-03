Nieuwe waterpomp moet weer voor jarenlang speelplezier zorgen op Beatrixschool in Harfsen

Fusie dorps­school Nettel­horst met school in Barchem: ouders weigeren en willen zelfstan­dig verder

Dalton Basisschool Nettelhorst gaat fuseren met Openbare Basisschool de Barchschole in Barchem. Dat is de intentie van Stichting Poolster, die tien basisscholen in de gemeente Lochem onder haar hoede heeft. Gisteren werd bekend dat de dorpsschool in Nettelhorst wordt gesloten. Dat gebeurde op een ingelaste ouderavond.