Nipte raadsmeerderheid aan de horizon voor Barchemse natuurbegraafplaats

Hondenpoep rampzalig voor koeien op Gorsselse Heide: handhavers komen in actie

29 maart De geur van honden brengt herten in de war, de poep van onze trouwe viervoeter is slecht voor grazende koeien en libellen hebben last van vreemde stoffen in de vennetjes: zomaar drie voorbeelden van menselijke inmenging die de natuur stevig verstoren. Toezichthouders van de provincie gaan proberen die invloed te beperken, onder meer op de Gorsselse Heide.