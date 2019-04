Nog één keer ballonnen boven Koningsdag in Lochem

9 Koninklij­ke onderschei­din­gen bij Lintjesre­gen Lochem

26 april Negen inwoners van de gemeente Lochem zijn Koninklijke onderscheiden. Vanaf 10.30 uur reikt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve ze uit in de raadszaal van het gemeentehuis in Lochem. 8 inwoners zijn benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ en één inwoner is vanaf nu ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.