Nog geen plastische chirurgie in Gorssel

Het pand Hoofdstraat 67 in Gorssel blijft voorlopig leeg. Het plan voor de vestiging van een kliniek voor plastische chirurgie is nog niet van de baan, maar er zit nog geen schot in de zaak.

Het bedrijf A Klinieken is al geruime tijd bezig met het opzetten van deze nieuwe kliniek voor plastische chirurgie in Gorssel, maar veel beweging is er niet. Dat is ook aan het pand te zien, het onkruid rondom schiet hoog op en in de dakgoot groeien kleine boompjes.

Niets concreets

Kliniekmanager in Zevenaar Monique Noppen kan er niet veel over zeggen. ,,We zijn er wel mee bezig, maar er is nog niets concreets te melden. We weten nog niet wanneer we open gaan in Gorssel, maar het plan is zeker niet van de baan.''

De Zevenaarse kliniekmanager kan op dit moment ook geen inschatting maken over op welke termijn er weer activiteiten in het pand te verwachten zijn. ,,Het is van ons en we zijn er mee bezig'', is het enige dat ze erover loslaat.

Laserinstituut

In het Gorsselse pand was voorheen het laserinstituut Eye Centre De IJssel gevestigd. Dit bedrijf ging failliet en het pand stond een geruime tijd leeg. Op enig moment waren er wel verbouwingsactiviteiten, maar die werden ook weer stilgelegd. In die situatie is tot op heden geen verandering gekomen.