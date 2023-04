Noodconstructie om beschadigde brug half jaar langer open te kunnen houden kost Lochem 6 ton

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Lies en Eric in het Bergkwar­tier: 'Het is tijdelijk, maar we willen niet meer weg'

Deventenaren Lies en Eric Philippo wonen nu een jaar in het huis aan Bergschild 32 in het Bergkwartier. Het is tijdelijk, want ze wachten op de bouw van hun appartement aan de IJssel. De vraag is of ze nog weg willen. “Het is een hele fijne en karakteristieke plek.”