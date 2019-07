Noortje Dikken staakt strijd voor vrije school in Lochem

Dikken startte haar queeste in mei 2017, omdat ze wilde dat haar zoon Florijn en twee neefjes van haar 'gewoon’ in Lochem naar een vrije school konden gaan en niet dagelijks naar Zutphen of Doetinchem hoefden te reizen. ,,Mijn zoon zit momenteel op de vrije school De Berkel in Zutphen en is daar op zijn plek. Hij maakt vriendjes en heeft veel plezier. Daarnaast zijn mijn neefjes, voor wie ik het ook deed, vanuit Lochem naar Amsterdam verhuisd. De drie grote motivaties in mijn strijd voor een vrije school in Lochem vielen hierdoor weg.’’