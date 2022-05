OM eist twee jaar cel tegen Barchemer voor miljoenenoplichting met groene projecten

Coalitie Lochem bekend: slechts kleine kleurveran­de­ring, met MmL als derde partner

Gemeentebelangen Lochem, de overgrote winnaar van de verkiezingen, gaat voor een coalitie met de VVD en MmL (Meedenken met Lochem). Dat is vrijdagavond bekend geworden. Afgelopen week was al duidelijk geworden dat Gemeentebelangen met de VVD in zee wilde. De informateur, Jan Bart Wilschut, adviseerde om er nog een derde partij bij te zoeken. Die is nu gevonden.

