Omstreden uitbreiding b&b bij Lochem mag doorgaan

Tientallen laadpalen erbij dit jaar in Lochem

28 januari Aan het eind van het jaar moeten er in Lochem zeker dertig tot veertig extra laadpalen zijn. Op dit moment kent de gemeente Lochem zo’n 12 laadpalen die op grond van de gemeente of de provincie staan. De nieuwe laadpalen moeten bij bedrijven komen te staan. Onlangs is in het kader van de nieuwe laadpalenactie de eerste laadpaal geplaatst bij restaurant De Sluis in Eefde.