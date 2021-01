Omwonende vindt dat schaatsers best 300 meter naar ijsbaan kunnen lopen in Lochem

Alleke Wieringa nieuwe dominee Remon­strant­se kerk: ‘Altijd dat verlangen terug naar de Achterhoek’

17 december De Achterhoek trok aan Alleke Wieringa. Na tientallen jaren in het westen greep ze de kans om terug te keren in ‘haar’ jeugdstreek. Dat Wieringa als lesbische predikant terug zou keren, was bepaald niet haar plan toen ze ooit vertrok om te studeren in Utrecht.