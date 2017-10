Onbewaakte spoorwegovergangen in Lochem verdwijnen

Beveiliging

De resteren acht onbewaakte 'Lochemse' overgangen liggen in Eefde, Almen en Lochem. Idee is om twee daarvan te beveiligen. De overgang die de Rossweg met bedrijventerrein Aalsvoort in Lochem verbindt moet hoe dan ook open blijven. Dat is namelijk een calamiteitenroute van het bedrijventerrein. In Almen blijft een van de vier huidige overgangen aan de Hulzerdijk/Wagenvoortsdijk open. Ook die wordt beveiligd. Welke van de vier dat wordt is nog onderwerp van gesprek. Belanghebbenden krijgen de kans om daar hun zegje over te doen. De drie overgangen die buiten de boot vallen gaan dicht.