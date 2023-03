Ondernemer uit Lochem haalt contract binnen voor bouw aardbevings-bestendige woningen in Turkije

Film over verzame­laar Hartong en zijn enorme collectie Willem Sluiter boeken

Dichter en dominee Willem Sluiter mag dan al bijna 350 jaar dood zijn, er zijn nog genoeg enthousiastelingen die zijn werk levend houden. Vandaag is het Sluiters geboortedag en in aanloop naar activiteiten rond zijn 350ste sterfdag, in december, wordt er een korte film gelanceerd over de verzameldrang van Sluiters biograaf Georg Hartong.